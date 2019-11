Le Musée Juif de Bruxelles accueille encore jusqu’au 26 avril 2020 l’exposition « Superheroes Never Die. Comics and Jewish memories ». Elle se penche sur l’histoire de la bande dessinée américaine - comme Batman, Superman et Spider-Man - dont beaucoup ont été créés par des dessinateurs juifs. L'exposition s'intéresse aussi à la place des super-héros dans la culture contemporaine.