Fedasil et les propriétaires du bâtiment veulent toujours ouvrir le centre d’accueil à Bilzen

Malgré le violent incendie d‘origine criminelle qui a partiellement endommagé, dimanche soir, une ancienne maison de repos à Bilzen (Limbourg) destinée à accueillir bientôt des réfugiés, l’Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile entend toujours ouvrir le centre de Grote-Spouwen (Bilzen), si possible.

La propriétaire de la maison et ses fils ne se laissent pas non plus intimider. "Il y a encore davantage de raisons de poursuivre le projet d’accueil", indiquaient-ils à VRT NWS. Selon Fedasil, le besoin en lieux d'accueil reste énorme en Belgique. Une évaluation est menée pour déterminer si des mesures de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour les nouveaux centres de Gand, Léau, Spa et Theux.