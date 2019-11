La Belgique mauvaise élève en vaccination contre la pneumonie

Seuls 8,6% des Belges âgés de plus de 65 ans ou de plus de 45 ans avec un risque accru (asthme, maladies cardiaques, diabète...) se sont fait vacciner l'an dernier contre l'infection à pneumocoques, l'une des formes les plus courantes de pneumonie. C’est ce qui ressort des derniers chiffres de l'institut belge de la santé, Sciensano. La maladie a pourtant été responsable, en 2015, de 430 cas de décès. La couverture vaccinale est dès lors jugée trop faible par les spécialistes. En cette Journée mondiale de la pneumonie, ils invitent la population à se faire vacciner.