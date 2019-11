La circulation des bus et trams perturbée dans toute la Flandre: "Un tiers des chauffeurs ne travaille pas"

Des perturbations se font ressentir sur l'ensemble du réseau des bus et trams De Lijn ce mercredi à la suite de l'appel à la grève du syndicat socialiste flamand ACOD. D’après la direction de la société de transport en commun, 70% des chauffeurs ont pris le départ ce matin. Les nuisances sont les plus importantes sur un certain nombre de réseaux urbains et au littoral. Les syndicats chrétiens et libéral, ACV et ACLVB, ne soutiennent pas l'action globale en Flandre.