Racisme dans le milieu du foot: "Mon club m'obligeait presque à retenir mes larmes"

Mununga voit un changement de mentalité, quoique limité. "J'espérais que cela irait encore plus vite, mais des mesures sont prises. C'est bon d'en parler. C'est la première étape. Il faut rééduquer les gens. Les supporters ne se rendent pas compte de la portée de leurs paroles. Malheureusement, le racisme est devenu une banalité. C'est pourquoi la sensibilisation et la formation sont importantes pour chaque personne qui vient au stade. Il faut plus d'attention, parce que ces paroles sont blessantes pour toute la vie", a confié l'ancien joueur de Malines, Mouscron et du Beerschot.

Mununga est aujourd'hui assistant à Oud-Heverlee Louvain. "En 2019, j'ai le sentiment qu'OHL a été courageux dans ce dossier. Quand je suis arrivé au club, j'ai senti qu'il y avait un problème avec la diversité. Mais je ne suis pas défaitiste et remercie Louvain pour l'opportunité."