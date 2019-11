Sécurité renforcée autour d’un autre futur centre pour demandeurs d’asile

Toutes sortes de déclarations douteuses ont circulé sur les réseaux sociaux dans la foulée de l'événement. Le parquet du Limbourg a dans ce cadre ordonné à la zone de police locale d'enquêter sur certains commentaires. "La police locale a été priée de préparer un rapport concernant de possibles violations de la loi anti-racisme et de la loi anti-discrimination. Les suspects éventuels devront toujours être identifiés", a déclaré Dorien Vanderheiden, porte-parole du parquet du Limbourg.

Le parquet a ajouté que le screening de tous les forums n’était cependant pas possible. Les auteurs d'infractions risquent une peine d'un mois à un an de réclusion et des amendes pouvant aller jusqu'à 1 000 euros. Une procédure de médiation pénale peut également être lancée.