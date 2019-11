"Un centre d’expertise flamand pour soutenir les communes lors de l’ouverture d’un centre d’asile"

Afin d’améliorer la communication entre les différents service, Bart Somers compte demander à la ministre fédérale de l’Asile et la Migration, Maggie De Block (Open VLD) d’éclairer plus rapidement les administrations locales lors de projets d’ouverture de nouveaux centre d’accueil.

A plus long terme, il entend également mettre en place un centre d’expertise au sein de l’Agence flamande de l’Intégration qui aura pour mission de soutenir les communes devant accueillir un nouveau centre d’asile. "Avec ce centre d'expertise, nous souhaitons organiser des soirées d'information pour la population locale. Par l’intermédiaire de ces experts, nous voulons être présents sur le terrain dès le premier jour pour assister le bourgmestre, l'administration locale et la population", a indiqué Bart Somers.

D’après les autorités locales de Bilzen, une information plus claire et complète aurait sans doute permis d'apaiser la situation. "Si les autorités publiques, la Croix-Rouge, Fedasil et la commune avaient bien communiqué, cela aurait permis de faciliter les choses ici. Quatre-vingts pour cent des gens sont généralement contre quelque chose qui leur est inconnu", a rappelé l'échevin de l'Intégration, Johan Steegen.