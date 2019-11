Le VAB prône des règles plus strictes pour les trottinettes électriques

Les accidents impliquant des trottinettes électriques deviennent presque quotidiens en Belgique, et les piétons se plaignent de plus en plus fréquemment des nuisances causées par les trottinettes garées sur les trottoirs. L’association flamande d’automobilistes VAB demande donc aux villes comme Anvers et Malines, où ces trottinettes sont proposées en partage, d’établir des règles plus strictes pour l’utilisation de ces nouveaux moyens de locomotion plus écologiques.