"Les citoyens qui veulent s’opposer à un centre d’asile peuvent compter sur le soutien du Vlaams Belang"

Le président du parti flamand d’extrême droite a tenu à clairement condamner l’incendie criminelle du futur centre d’accueil pour demandeurs asile de Bilzen. "Avec l’information que j’ai aujourd’hui, nous n’avons rien à voir avec cela. On est toujours innocent jusqu’à ce que le contraire soit prouvé", a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’influence qu’aurait pu avoir une campagne du Belang menée sur Facebook contre le centre d’asile de Bilzen, Tom Van Grieken s’est défendu : "nous voulons stopper ce centre de manière pacifique et démocratique. Il est évident qu’on utilise Facebook pour le faire. Mais est-il écrit sur la page ‘boutez le feu au centre d’asile’ ? Non".

"Une erreur de jugement cruciale est faite ici", a-t-il poursuivi. "La cause de l’incident n’est pas nous qui disons qu’il faut stopper l’asile et la migration. La cause, c’est les frontières qui restent grandes ouvertes. Fermez les frontières, voilà la vraie solution. Pas bâillonner le Vlaams Belang", a encore déclaré Tom Van Grieken.