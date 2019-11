Des artistes flamands recouvrent 60% de leurs œuvres pour protester contre les économies annoncées

Des artistes flamands tels que Veerle Baetens, Matthias Schoenaerts et Tom Lanoye ont diffusé jeudi une photo de leur art ou d'une personne recouverte à 60% avec "le jaune que le gouvernement flamand utilise dans sa communication". Ils rappellent clairement que la "culture d'aujourd'hui n'est pas née d'elle-même". "Chaque artiste a eu la chance d'expérimenter et de se développer. Et ils ont souvent pu le faire grâce à des subsides".

"Cette réduction rigoureuse des moyens d'investissement n'est que le signe d'un agenda politique trop idéologique. Aujourd'hui, les journalistes, les associations ethnoculturelles et les organisations de la société civile sont également visés. Nous sommes également solidaires avec eux", a déclaré Kobe Matthys, de State of the Arts.

Les photos sont partagées sous le hashtag #thisisourculture. "Un hashtag qui indique clairement que nous devons non seulement protéger la culture flamande d'aujourd'hui, mais aussi nourrir celle de demain", a déclaré la chanteuse Laura Groeseneken, également connue sous le nom de Sennek qui a représenté la Belgique à l’Eurovision de la chanson.

Par ailleurs, les écoles d'art flamandes ont envoyé une lettre ouverte au gouvernement flamand rappelant l'importance des projets subsidiés pour l'avenir de leurs étudiants. "En tant qu'écoles d'art, nous formons des artistes parce que nous croyons au rôle et à la signification essentiels des artistes dans notre société", écrivent les écoles supérieurs, dont le Conservatoire royal d'Anvers et celui de Bruxelles, le Conservatoire KASK, Sint-Lucas, School of Arts RITCS, LUCA School of Arts, HoGent, PXL-MAD School of Arts, AP et Erasmus.