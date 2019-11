Des chercheurs d’emploi d’origine étrangère reçoivent un mentor expérimenté

La ministre flamande pour l’Emploi, Hilde Crevits, débloque 3 millions d’euros pour permettre à de jeunes demandeurs d’emploi issus de l’immigration de se faire accompagner, individuellement, dans la recherche d’un travail et au cours de leur première expérience professionnelle par un mentor expérimenté âgé de plus de 50 ans. Ce genre d’expériences existe déjà, comme par exemple le coaching intergénérationnel et interculturel DUO for a JOB. Une centaine de jeunes ont ainsi pu trouver un emploi. Ce chiffre devrait passer à 800 grâce à l’investissement de la ministre. Les emplois devraient également être davantage à durée illimitée, plutôt que provisoires.