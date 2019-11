La princesse Astrid conduit une grande mission économique en Chine

Outre les contrats qui seront signés à Pékin et Shanghai, les rencontres business notamment avec le géant Alibaba, le voyage sera également l'occasion de porter des messages parfois plus politiques. A l'image de ce qu'a fait le président français Emmanuel Macron en emmenant lors de sa dernière visite d'Etat en Chine une ministre allemande et un commissaire européen, les représentants politiques belges porteront les revendications de l'Union européenne en faveur de plus de multilatéralisme et de réciprocité dans les accès aux marchés.

Des rencontres officielles sont notamment prévues avec les vice-Président et vice-Premier ministre chinois et les ministères du Commerce, du Sport et de l'Environnement. La question de l'embargo chinois sur la viande porcine sera également l'un des nombreux sujets de la visite.

Parmi la myriade de secteurs représentés, les sciences du vivant, l'agro-alimentaire, l'écoconstruction et le tourisme figureront en bonne place. La mission comprendra aussi un aspect plus culturel, avec notamment la visite d'une exposition du Wiels à TANK Shanghai, et académique avec la présence de plus d'une dizaine d'universités ou hautes écoles belges.