Le gouvernement flamand coupe dans le budget alloué aux PME pour la formation et le coaching

Les projets d’économie du nouveau gouvernement flamand sont progressivement révélés avec davantage de précisions. Après le secteur culturel, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont appris qu’elles seront confrontées à d’importantes réductions de subsides. Plus exactement 23 millions d’euros en moins leur seront alloués. Les PME utilisent ces subsides avant tout pour des formations et du coaching. Leur montant passera de 10.000 euros à 7.500 euros. L’Union des entrepreneurs indépendants (Unizo) craint que les petites entreprises soient ainsi freinées dans leur croissance.