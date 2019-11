Les universités de Louvain et Gand rappellent leurs étudiants envoyés à Hong Kong

L'avis ajoute que la plupart des universités et écoles supérieures ont suspendu leurs activités jusqu'à la fin de l'année. Les étudiants belges actuellement à Hong Kong sont invités à revenir en Belgique "au plus tôt" et ceux qui ont prévu d'y étudier pendant le premier semestre 2020 sont conviés à postposer leur voyage et à suivre la situation.

Jeudi soir, l'université de Gand (UGent) annonçait à son tour qu'elle rappelait ses étudiants établis à Hong Kong. Il s'agit de trois jeunes qui suivent un cursus économique dans le cadre d'un programme d'échange, indiquait le service de presse de l'Université de Gand. "Nous ne savons pas encore quand les étudiants en question rentreront chez eux, mais en raison de la situation tendue, les vols seront réservés le plus rapidement possible."