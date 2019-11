De plus en plus de femmes et de jeunes dans les refuges pour sans-abris

La ville de Gand ouvrira ce lundi les portes de son accueil hivernal pour éviter aux sans-abris de passer la nuit à la belle étoile dans un froid glacial. La ville met 105 lits à disposition des démunis, mais ce ne sera pas suffisant pour accueillir tous les sans-abris.



Ces dernières années, les Centres d’aide aux personnes - qui veillent au bien-être de la population locale - constatent que le nombre de femmes et de jeunes adultes qui se présentent dans les refuges est en hausse considérable, alors qu’auparavant le sans-abrisme était plutôt "une affaire d’hommes". "Autrefois, nous voyions dans nos centres d’accueil 80% d’hommes et 20% de femmes", précise Alain Slock.

"Mais ces dernières années, on voit clairement un changement. Actuellement, nous accueillons 60% d’hommes et 40% de femmes. Soit le double. Les femmes recourent de plus en plus à l’aide proposée dans les refuges pour sans-abris".