La Belgique s’impose 1-4 en Russie et sera tête de série

Vermaelen, un temps incertain pour cette rencontre dans un stade Krestovski rempli à ras bord, a rassuré d'entrée de jeu avec quelques interventions autoritaires pendant le premier quart d'heure. Les Russes, tentant de trouver l'espace entre les latéraux et les centraux, ont mis une certaine pression sur la défense belge, sans pour autant inquiéter le gardien Thibaut Courtois.

La Belgique a ensuite vu les frères Hazard débloquer la situation. Eden a glissé à Thorgan qui, rentré sur son pied droit, a envoyé un tir dans la lucarne de Guilherme (0-1, 19e minute de jeu). C'est le deuxième but entièrement construit par deux frères en équipe nationale depuis la réalisation de Romelu Lukaku sur un assist de son frère Jordan lors d'un amical au Portugal en mars 2016 (défaite 2-1).

Après des tentatives d'Axel Witsel (22e) et d’Eden Hazard (28e), le joueur du Real Madrid a profité d'une remise de la tête de Romelu Lukaku pour doubler l'avantage des Belges d'une puissante reprise de volée (0-2, 33e minute). Touchée moralement, la Sbornaïa de Stanislav Tchertchessov a été complètement spectatrice du troisième but belge. Mis sur orbite par une passe lumineuse de Dries Mertens, Kevin De Bruyne a attendu le bon moment pour glisser le ballon entre les jambes de Fernandes afin de trouver Eden Hazard (photo), seul devant le but (0-3, 40e).