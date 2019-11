Maggie De Block ne veut pas capituler : le centre d’accueil de Bilzen sera maintenu

Le bâtiment à Bilzen (Limbourg) qui a été la proie d'un incendie criminel dimanche dernier devait accueillir 130 demandeurs d'asile. Une autre solution devra être trouvée pour héberger ces personnes le temps qu'aient lieu d'importants travaux de réparation, notamment de la toiture du bâtiment.

Si le gouvernement est bien décidé à ouvrir ce centre, il faudra toutefois attendre un certain temps. "Il est utopique de croire qu'il ouvrira encore cette année", a indiqué la ministre Maggie De Block (Open VLD) ce dimanche midi sur le plateau télévision de la VRT. Soulignant avec force que tout un chacun a le droit de critiquer le projet d’accueil, et le droit de déclarer qu’il ou elle ne veut rien avoir à faire avec des demandeurs d’asile, rien n’excuse par contre le fait de bouter le feu à une habitation.

La ministre de l’Asile et la Migration estime que "ce serait capituler" que de se laisser mettre sous pression par l’incendie criminel et décider de ne plus ouvrir un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans l’immeuble à Bilzen.