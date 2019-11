La neige est tombée en abondance ce lundi sur l’est du pays avec localement 15 cm voire davantage. Les routes seront glissantes dans certaines parties du pays dans les prochaines heures à cause de la neige puis des plaques de givre et de glace, notamment en provinces de Liège et de Luxembourg, met en garde l'Institut royal météorologique (IRM). L'avertissement court de lundi dès 15h jusque mardi 11h.