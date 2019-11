Des panneaux publicitaires indiquent aux sans-abris bruxellois où trouver un lit ou un repas

Dorénavant, et jusque fin mars, les sans-abris à Bruxelles pourront consulter dès 18h plus de 90 panneaux publicitaires éclairés qui leur indiqueront où se trouvent dans la capitale les refuges où ils peuvent passer la nuit, prendre une douche, manger un repas chaud, recevoir des soins. Les sites internet et applications donnant ces informations existaient déjà, mais ne sont en général pas facilement accessibles aux personnes sans domicile fixe. L’organisation Surviving in Brussels espère informer ainsi plus rapidement les gens qui vivent dans la rue, indique Valentine Reyniers.