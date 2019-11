Le nombre de conducteurs qui ont bu les soirs de semaine est en hausse

En moyenne, 2,8% des hommes reprennent le volant sous l'influence de l'alcool contre 0,6% chez les femmes. "Le fait que les hommes conduisent davantage que les femmes en état d'ébriété est d'autant plus dommageable pour la sécurité routière qu'ils roulent plus souvent en voiture que les femmes", relève l'institut de sécurité routière.

L’âge des conducteurs semble aussi jouer un rôle, révèlent les chiffres. On constate ainsi que le nombre de conducteurs conduisant après avoir bu trop d’alcool baisse de façon générale, sauf pour ceux dans la tranche d’âge 26-39 ans. Depuis 2005, on y constate une progression constante.

Plus de 3% des conducteurs dans cette catégorie d’âge roule encore en voiture après avoir trop bu. C’est pratiquement le double du nombre de jeunes âgés de 18 à 25 ans, et deux fois et demi le nombre de conducteurs de plus de 55 an qui roulent sous l’emprise de l’alcool.