Semaine de la lecture à haute voix : la reine Paola a lu en italien à des écoliers d’Anvers

C’est devenu une tradition en Flandre et à Bruxelles pendant la deuxième moitié du mois de novembre : la semaine de la lecture à voix haute. Cette année, la campagne qui s’adresse avant tout aux jeunes enfants et leurs parents, enseignants et bibliothécaires a lieu du 16 au 24 novembre. Elle s’intéresse cette fois plus particulièrement aux rituels de la lecture à voix haute.

La reine Paola s’est rendue ce mardi dans l’école anversoise "De wereldreiziger" (Voyageur du monde, en français), qui enseigne en différentes langues. Les enfants peuvent notamment y apprendre la langue de leurs parents. La reine soutient cette école dans le cadre de sa fondation pour l’intégration des néo-arrivants. Elle a lu des histoires dans sa langue maternelle, l’italien.