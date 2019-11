Un Jardin de la Paix français inauguré à Passendale

Les architectes paysagistes français Mathieu Gontier et Pierre David se sont chargés de la conception du jardin de Passendale, symbole de 100 ans de paix. Leurs homologues belges Mathieu Allain et Thomas Van Eeckhout ont quant à eux créé le projet paysager pour Le Quesnoy, dans le fossé des fortifications Vauban.

"Les jardins de la paix - qui se déploieront à terme sur une trentaine de sites grâce au soutien des collectivités et de nombreux mécènes - apportent un regard nécessaire sur le futur, questionnent cette paix toujours remise en question et créent des espaces de réflexion, de repos et de retour à soi-même", expliquent les organisateurs.