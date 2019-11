Grève de 24 heures chez le brasseur AB Inbev

Une grève de 24 heures a débuté mercredi matin dans certaines brasseries (Louvain, Jupille, Hoegaarden et Leeuw-Saint-Pierre) et dépôts belges du brasseur AB InBev. Le mouvement est soutenu par trois syndicats qui demandent des garanties pour le travail du personnel et un salaire correct. Tant les ouvriers que les employés et les cadres prennent part à l'action.