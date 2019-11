La ville de Bruges va encore investir 110.000 euros dans le stade Jan Breydel

La ville de Bruges a prolongé sa collaboration avec les deux équipes de football jusqu’en 2023. D’ici là les matchs des deux équipes : les Blauw en Zwart et les Groen en Zwart pourront être disputés dans ce stade. La ville y a investi environ 110.000 euros : "Nous avons libéré 14.000 euros pour renforcer le béton et environ 96.000 euros pour renouveler l'électricité afin que le stade reste sûr", déclare l’échevin des Sport Franky Demon à Radio 2 (VRT). Le Club et le Cercle vont également investir conjointement 40 000 euros dans le stade.

En attendant, le Club Brugge attend toujours des nouvelles du projet de son nouveau stade. Il devait être implanté le long de la Blankenbergse Steenweg, mais en raison des protestations de l'a.s.b.l. Groen et de quelques groupements, le projet n’obtiendra pas de permis de bâtir pour le moment : "Le Conseil des litiges se prononcera sur le permis environnemental avant la fin de cette année. Si c'est positif, le Club Brugge pourra, en principe, déposer une demande de permis de bâtir pour ce site ", ajoute l’échevin FrankyDemon.