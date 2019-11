Le groupe chimique Solvay fête ses 40 ans de présence en Chine

La mission économique belge en Chine est arrivée dans la ville portuaire de Shanghaï. La princesse Astrid et de nombreux ministres ont visité le quartier général du groupe chimique belge Solvay. Le groupe Solvay n'a pas attendu la mission économique princière pour s'implanter en Chine. Il a fêté ce mercredi, son 40e anniversaire dans l'Empire du Milieu, et a lancé - ou plus exactement la princesse Astrid et Pascal Smet - les travaux de construction de son "nouveau centre" de Recherche et Développement. Pour la CEO de Solvay Ilham Kadri, le développement actuel de la Chine cadre parfaitement avec la stratégie de Solvay.