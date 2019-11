Des cours de mise à jour pratique pour les conducteurs plus âgés

Dans les situations plus difficiles sur la route, les conducteurs plus âgés sont plus souvent impliqués dans un accident. C’est ce que constate la Fondation flamande pour la gestion du trafic. Elle veut y remédier en organisant des cours pratiques de conduite spécialement destinés aux séniors. C’est un investissement pour l’avenir, quand on sait qu’au cours des dix prochaines années il y aura 20% de conducteurs de plus de 65 ans qui viendront s’ajouter à la circulation routière.