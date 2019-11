La cathédrale gantoise de Saint-Bavon livre de nouveaux trésors

L’archéologue Janiek De Gryse qualifie la découverte des faïences d’inattendue et spectaculaire. "Sous le niveau du cimetière, il y avait des traces assez bien conservées de l’époque romaine. Il s’agit de paquets agricoles et de traces de bâtiments en bois des premier et deuxième siècles après J.C. En fait, c’est assez unique parce qu’on a trouvé dans le centre de Gand vraiment peu de traces de cette période de l’histoire. Cela rend l’endroit unique dans le centre gantois", précisait De Gryse.

Sous la couche de l’époque romaine, il y avait encore deux autres couches, plus anciennes, relativement bien conservées : l’une datant de l’Age du bronze et l’autre de l’Age du fer.