Le secteur associatif rejoint le secteur culturel pour protester contre les coupes budgétaires flamandes

Plus de 100 organisations de la société civile appellent ce jeudi, via une lettre ouverte publiée dans le quotidiens De Morgen et Het Nieuwsblad, à combattre les économies prévues par le gouvernement flamand. Il s’agit avant tout de syndicats, mutuelles, mouvements de jeunesse, mouvements de femmes et des organisations qui défendent les minorités. Une semaine d'actions est prévue début décembre, avec une grande manifestation sur la place des Martyrs à Bruxelles, où siège l'exécutif du nord du pays.