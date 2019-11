Un couple sur la liste des criminels les plus recherchés arrêté en Côte d'Ivoire

Jean-Claude Lacote (53 ans) et Hilde Van Acker (56 ans) - un couple (photo) figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par la police (Belgium's Most Wanted) - ont été arrêtés en Côte d'Ivoire. C’est ce qu’annonce ce jeudi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. En 2011, le couple avait été condamné par défaut par la cour d'assises de cette province à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat d'un homme d'affaires britannique. La victime avait été retrouvée morte en 1996 dans les dunes du Coq.