Des "plantes d’égouts" poussent sur les rives de la Dyle à Louvain

Grâce à l’eau des égouts qui terminent leur course dans les flots de la Dyle, on trouve parfois le long des rives à Louvain des plantes inattendues, comme des tomates, des plants de potirons, de kiwi et même des figuiers. C’est ce qu’indique le journal étudiant Veto. L’information a été confirmée par Thomas Gyselinck, assistant en biologie à l’université de Louvain (KU Leuven).

"On sait de plantes comme le Coqueret du Pérou et la tomate qu’elles peuvent survivre à notre processus de digestion. Ce qui veut dire que quand quelqu’un a mangé ces fruits et légumes et va à selles, leurs graines peuvent atterrir dans des cours d’eau via les égouts. Les graines peuvent ensuite aller se loger dans la vase" et commencer à germer.