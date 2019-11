Le bourgmestre Bonte ne veut pas que le prédicateur Denis suive des cours à Vilvorde

Jean-Louis Denis avait été poursuivi pour avoir recruté plusieurs jeunes gens en les incitant, en 2013, à aller se battre en Syrie aux côtés de groupes qualifiés de terroristes. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l'avait condamné à dix ans de prison. En appel, en novembre 2016, sa peine avait été ramenée à cinq ans de prison ferme, l'intéressé n'ayant plus été considéré comme le dirigeant mais plutôt comme un membre d'une filière terroriste.

"Jean-Louis Denis a été envoyé dans un centre d'éducation de base de Vilvorde parce que le VDAB (ndlr: l’office flamand pour l’emploi, pendant du FOREM et d'Actiris) a constaté lors d'un contact avec l'intéressé qu'il ne connaissait pas le néerlandais. Ce centre est situé près de l'école où Jean-Louis Denis a recruté des jeunes gens pour les envoyer au combat en Syrie et certains sont entretemps décédés. Cela a provoqué une vive inquiétude et choqué des familles concernées de la commune et dans leur entourage", a expliqué ce vendredi Hans Bonte.