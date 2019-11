Myria réclame davantage d’"yeux et oreilles" pour lutter contre la traite d’êtres humains

Le Centre fédéral Migration, Myria, et ses différents partenaires (ONSS et Pag-Asa) exhortent d'une seule voix le futur gouvernement fédéral à budgétiser et à allouer les moyens humains et financiers suffisants aux services de police et d'inspection, ainsi qu'à la magistrature, pour faire de la lutte contre la traite des êtres humains une priorité. Le rapport annuel de Myria, présenté ce vendredi, fait état d’un nombre croissant de cas d’exploitation.