Sept grandes entreprises envisagent de collaborer pour le transport d’hydrogène

La Belgique a lancé une étude pionnière sur l’importation à grande échelle d’hydrogène, en bateau, depuis d’autres continents (le Chili ou Oman notamment). Elle devrait aider à réduire d’ici 2050 les émissions de CO2 en Belgique de 80% par rapport à 2005. Deme, Engie, Exmar, Fluxys, les ports d'Anvers et de Zeebrugge et WaterstofNet envisagent de développer des projets concrets de production, de transport par bateau et de stockage de l'hydrogène.