Stromae rejoint Coldplay pour "Arabesque", à Amman en Jordanie

Stromae entame un couplet en français sur le titre "Arabesque", une quarantaine de minutes après le début de la diffusion, alors que le soleil se lève sur la capitale jordanienne, offrant quelques belles images. Avec le chanteur Chris Martin, il répétera aussi en anglais "We share the same blood" (‘Nous partageons le même sang’).

Coldplay avait annoncé qu'il ne ferait pas de tournée promotionnelle mondiale de son nouvel album pour des raisons environnementales. Il a décidé de ne donner pour l'instant que deux concerts, rediffusés gratuitement sur Youtube. Ses membres joueront dans la capitale jordanienne, au lever (‘Sunrise’) et au coucher du soleil (‘Sunset’) ce vendredi, afin de refléter les deux faces de leur nouveau CD.