Des chercheurs anversois peuvent prédire quel patient développera un cancer du foie

Plus de la moitié des personnes atteintes d'un cancer du foie sont infectées par le virus de l'hépatite B ou C. L'hépatite est une inflammation du foie. Les personnes atteintes d'une hépatique sont jusqu'à 100 fois plus susceptibles de développer un cancer du foie. Mais la plupart des patients infectés ne présentent aucun symptôme. Souvent, l'hépathite entraîne une modification du tissu conjonctif (fibrose hépathique), elle-même précurseur du cancer du foie.

Les personnes atteintes d'une hépatite virale doivent se soumettre à un contrôle régulier, parfois jusqu'à deux fois par an. L'imagerie et les analyses sanguines sont utilisées pour déterminer si le patient développe un cancer du foie. Ces tests sont très coûteux et n'offrent pas une garantie à 100 pour cent pour la détection précoce du cancer.

Des recherches intensives menées par des scientifiques de l'UA et de l'UZA, avec le soutien de la Fondation contre le cancer et en collaboration avec des médecins d'Anvers, du Limbourg et de Rotterdam, vont permettre d'apporter des changements à long terme.