Sophie Dutordoir dénonce une absence de vision à long terme sur la mobilité et le rail

Dans une interview accordée au journaux De Tijd et Le Soir, la CEO de la SNCB Sophie Dutordoir dénonce le manque de vision du gouvernement fédéral en terme de mobilité. Il n'y a pas de vision à long terme sur le rail, pas de plan d'investissement et pas d'argent. Il ne se passe rien. On se coupe en quatre ici, mais on est abandonné à notre triste sort."