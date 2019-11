Un membre d’un groupement d’extrême droite fait le salut nazi lors d’une visite au mémorial de Breendonk

Right Wing Resistance est un groupe d'extrême droite fondé à Christchurch par Kyle Chapman, un nationaliste blanc néo-zélandais. Aujourd’hui ce groupe existe aussi dans plusieurs autres pays comme l'Australie, la Suède et l'Ecosse. Et à présent aussi en Flandre : la branche flamande de Right Wing Resistance a été fondée récemment. La visite à Breendonk fut l'une de leurs premières activités.

Le conseil d'administration du fort de Breendonk n'était pas au courant des faits, mais les regrette profondément, a déclaré le conservateur Dimitri Roden. "C'est une gifle pour les victimes et leurs proches. La moitié des déportés ici n'ont pas survécu."

Dimitri Roden souligne qu'il s'agit d'un incident très exceptionnel : " Nous avons 100 000 visiteurs par an et nous n'avons pas encore connu ce genre de problème. Au contraire, la plupart des visiteurs sont très impressionnés par ce qui s'est passé ici. Beaucoup de jeunes apprennent à quoi l'extrémisme peut mener. Notre présentation est également scientifiquement fondée et objective."

Dimitri Roden craint que ce genre d’incident ne puisse être évité : " Si nous y assistons, nous interviendrions bien sûr. Mais notre domaine s'étend sur 16 hectares, on ne peut pas avoir des caméras partout."