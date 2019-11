Dans trois quarts des événements musicaux en Flandre, les normes sonores ne sont pas respectées

Mais pour ce professeurs, les spectateurs doivent aussi mieux se protéger. "Il est choquant de voir que plus de 90% d'entre eux disent ne pas porter de bouchons d’oreilles. Ils s'inquiètent pour leur ouïe, mais ils ne les portent pas parce qu'une bonne protection coûte trop cher et parce que ce n’est pas tendance", dit Vinck.

"Les bouchons d'oreilles devraient être obligatoires", pense-t-il. "Si le port de protections auditives est obligatoire à chaque festival à partir de 85 décibels pour toutes les personnes qui y travaillent, pourquoi pas pour les 100 000 autres personnes qui assistent au concert ? Pourquoi leur permet-on de devenir malentendants, et non pas les autres ?

"Organiser une soirée n'est pas si simple", estime de son côté le mouvement de jeunesse Chirojeugd Vlaanderen en réaction à cette enquête. Une enquête qui s'est surtout déroulée lors d'événements de moindre envergure, comme des petites soirées de mouvements de jeunesse. "Il y a vraiment beaucoup de règles à respecter, déclare Niels De Ceulaer de Chirojeugd Vlaanderen. "En tant qu'organisateur de fêtes, vous devez tenir compte de beaucoup de choses. Non seulement en ce qui concerne les normes sonores, mais aussi la sécurité, la prévention de l'alcool et des drogues, la sécurité incendie, etc. Des tas de choses, ce qui rend l'organisation d'une soirée très difficile", ajoute Niels De Ceulaer.