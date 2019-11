Fortes pluies et inondations dans le sud de la France : des Flamands témoignent

"Des cascades se forment le long des rochers, de l'eau s'accumule sur les routes." Melyssa Huyghe a témoigné depuis le sud-est de la France où elle s’est rendue avec un groupe pour assister à un rallye, mais la course a été modifiée à cause du mauvais temps. Les photos qu'elle nous a envoyées montrent des routes inondées ainsi que des vignobles. Deux personnes sont portées disparues et deux autres ont été blessées au cours de cet "épisode méditerranéen" qui a provoqué des crues très importantes. Des centaines de foyers ont également été inondés.