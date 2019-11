Le débat sur les questions éthiques divise le CD&V et l’Open VLD

L'Open VLD soutient la proposition de loi d'autoriser l'avortement jusqu'à 18 semaines de grossesse, ainsi que le projet visant à autoriser l'euthanasie chez les personnes atteintes de démence.

Dans l’émission dominicale de la VRT "De zevende dag", Servais Verherstraeten, chef de groupe CD&V à la chambre, a reproché à son partenaire de coalition l'Open VLD, de ne pas avoir pris en compte la sensibilité de son parti sur ces questions.

"Ce qui me dérange, c'est qu'il y a un an, nous étions parvenus à un compromis équilibré au sein du gouvernement fédéral sur l'avortement", a commencé Servais Verherstraeten. "L'encre sur ce compromis n'est pas encore sèche que de nouvelles propositions sont déjà présentées".

"Nous sommes quand même toujours des partenaires de la coalition", a poursuivi Servais Verherstraeten. "Vous parlez au PS, au PVDA, à Ecolo, mais pas aux chrétiens démocrates".

"Différents projets de loi ont été déposés, nous examinons chacun de ces projets de loi", a défendu Katja Gabriëls (Open VLD). "Nous n'avons plus de gouvernement pour le moment, laissons la démocratie parlementaire tout de même jouer son rôle".

"Nous avons tout de même un gouvernement", a réagi Servais Verherstraeten. "Bien que ce soit un gouvernement en affaires courantes, il y a un accord de coalition. Un accord de coalition n’est pas quelque chose de dérisoire".

Il n’y a aucun mal qu’une majorité parlementaire décide actuellement. Mais il faut être prudent lorsqu’on est en affaires courantes. On ne peut pas dire allons-y seulement sur des questions qui sont connues pour être très sensibles" estime encore Servais Verherstraeten.

Huit partis - les socialistes (SPA et PS), les libéraux (Open VLD et MR), les écologistes (Groen et Ecolo) ainsi que DéFI et le PTB- se sont accordés sur des amendements qui font passer de 12 à 18 semaines le délai dans lequel une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée, réduisent à 48 heures le délai de réflexion et dépénalisent complètement l'avortement aussi bien pour les femmes que les médecins.

Le nouveau dispositif vise à adapter à la situation d'aujourd'hui une législation qui remonte pour ses conditions principales à 1990, même si des changements sont intervenus en 2018. Les auteures veulent notamment répondre au problème des 500 à 1000 femmes qui chaque année se rendent aux Pays-Bas pour avorter.