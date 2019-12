De Wever en colère contre l’Open VLD: "C’est extrêmement bête de nous tirer dans le dos"

"Il est possible de gouverner avec le PS, mais à une condition, c’est que ceux qui ont tiré une ligne dans l’accord gouvernemental flamand restent fermement sur ces positions", a commenté Bart De Wever. "Il faut clairement signaler au PS que c’est à eux de traverser le pont pour nous diriger vers le nord de l’Europe et pas vers le sud de l’Europe", a indiqué le président de la N-VA, s’adressant indirectement à ses partenaires de la coalition flamande. "Il faut pour cela rester sur la même ligne, et les déclarations d’hier son selon moi une chose très négative pour les négociations. On est quasiment bons pour repartir à zéro", a-t-il conclu.