La ministre flamande de la Justice dégage 6 millions d’euros pour lutter contre les violences sexuelles

La ministre flamande de la Justice, Zuhal Demir (N-VA) a annoncé ce week-end qu’elle allait dégager un budget de six millions d'euros par an, à partir de 2020, pour les assistants de justice chargés de dossiers de violences sexuelles. Outre l'aide aux victimes, ces moyens supplémentaires serviront aussi aux thérapies destinées aux délinquants sexuels et au suivi de ceux qui ont bénéficié d'une libération conditionnelle.