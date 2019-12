La police a saisi au Musée M de Louvain des œuvres d’art volées

Les œuvres saisies par la police au Museum M sont six statuettes de bois datant du 16e siècle - sculptées vers 1520 par Pasquier Borman - et faisant partie d’un retable de l’église Saint-Géry à Boussu-lez-Mons, dans le Hainaut. Elles y ont été dérobées en 1914. Deux ans plus tard, les deux voleurs ont été condamnés à une peine de prison de six mois et une amende de 700 francs, mais les figurines n’avaient jamais été retrouvées.

Dans les années 1960 et 1970, ces statuettes de bois ont refait surface et changé de propriétaire. Finalement, un homme d’affaires de Utrecht (Pays-Bas) les offrait en 2006 au musée Boijmans Van Beuningen. La fabrique d’église hennuyère réclamait alors le retour des sculptures à Saint-Géry.

Depuis lors, le musée de Rotterdam et la fabrique d’église négocient la restitution des œuvres d’art. Profitant de leur prêt au musée louvaniste, la fabrique d’église a fait saisir les six figurines.