Faillite de Thomas Cook : le fonds de garantie va procéder aux premiers remboursements

Au total, le Fonds de garantie a reçu 22 000 dossiers, ce qui correspond à 70 000 voyageurs. Ce chiffre a été ajusté à la baisse ces dernières semaines parce que le Fonds a découvert plusieurs dossiers où aucun montant n'avait jamais été versé à Thomas Cook. Le Fonds de garantie rassure les voyageurs sur le fait qu'il y a suffisamment de fonds pour les rembourser et que cela devrait être effectué au cours des six prochains mois.

C'est pourquoi le responsable du Fonds demande à ceux qui n’ont pas encore présenté de demande de règlement de le faire le plus tôt possible.

Immédiatement après la faillite, le Fonds de garantie avait demandé aux clients lésés de ne pas les contacter par téléphone mais par e-mail. Leur personnel avaient des difficulté à faire face à l'abondance des demandes à ce moment-là. Aujourd'hui, la situation est différente.

“Aujourd’hui, nous essayons de concentrer nos collaborateurs sur le traitement des nombreux dossiers. Une fois que vous aurez introduit votre dossier et reçu un courriel de confirmation, vous n'avez plus à vous inquiéter, tout ira bien et vous n'aurez plus à faire d'autres démarches. Si vous avez une question plus complexe, vous pouvez nous joindre au 02/240.68.00. Mais réalisez que le temps que nous passons au téléphone ne fait que ralentir les paiements" a déclaré Mark De Vriendt.

Plus d’infos sur le site du Fonds de garantie voyage ou GFG