La Belgique championne d’Europe de la facture de santé la plus onéreuse

Les Belges dépensent en moyenne 1.100 euros par an et par ménage pour leurs frais de santé non remboursés. Cela représente 500 euros de plus que la moyenne européenne, qui s'élève à 600 euros. La Belgique occupe même la première place du podium sur le Vieux Continent en termes de dépenses à charge du patient dans le domaine de la santé, mettent en garde ce mardi Médecins du Monde et Netwerk tegen Armoede (le réseau flamand de lutte contre la pauvreté) en lançant leur nouvelle campagne. Les deux associations adressent six recommandations au futur gouvernement afin de rendre l'accès aux soins plus égalitaire.