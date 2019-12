Le marché du vieux papier traverse une crise profonde

Il n’est pas si loin le temps où l’on récoltait des vieux journaux ou papiers pour gagner un peu d’argent au profit d’une association ou d’un mouvement de jeunesse. Mais ce même vieux papier ne rapporte pratiquement plus rien depuis une dizaine de mois. Cela tient en grande partie à la Chine, où ce papier à recycler est envoyé. Le gigantesque pays asiatique pose des conditions nettement plus strictes et ne s’intéresse même plus au vieux papier. La récolte de papier risque ainsi bientôt de coûter quelque chose plutôt que de rapporter.