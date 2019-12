Les célèbres tableaux de Peter Bruegel l’Ancien sur les saisons seront numérisés

Le Kunsthistorische Museum de Vienne possède une collection exceptionnelle de maîtres flamands, dont un tiers des tableaux de Pieter Bruegel l’Ancien. "L'Autriche figure en bonne place depuis le tout début de la politique étrangère flamande. Le tout premier représentant flamand avait été envoyé à Vienne" a déclaré Jan Jambon à Vienne.

"Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je suis très fier de pouvoir assister à une collaboration riche et ambitieuse dans de nombreux domaines : du commerce à la politique et, bien sûr, à la culture", a déclaré le ministre président.

"La collaboration entre le Kunsthistorische Museum et les institutions flamandes est devenue un véritable succès. Grâce à plusieurs expositions de haut niveau avec des œuvres de Peter Paul Rubens et Pieter Bruegel l'Ancien, nous avons pu, ces dernières années, mettre la Flandre encore plus en évidence en tant que "State of the Art"", a déclaré Jan Jambon dans son discours devant 150 invités autrichiens et flamands.

Le ministre président flamand s'est entretenu avec la directrice du musée, Sabine Haag, sur "la consolidation et le renforcement de la coopération" et a rencontré la chancelière intérimaire autrichienne Brigitte Bierlein, où des questions européennes, telles que le Brexit et l'importance de l'échange des meilleures pratiques sur la politique migratoire, ont été discutées.