Le secteur culturel proteste à nouveau au Parlement flamand contre les économies annoncées

Le gouvernement flamand n’a pas proposé de modifier le budget culture, mais il y a eu une concertation avec Jan Jambon. "Nous avons rappelé au ministre de la Culture que nos organisations culturelles procurent aussi de l’emploi. Nous avons toute une série d’engagements avec des employés, des clients, des indépendants. Mais aussi au niveau international, avec des coproducteurs", explique Leen Laconte d’OKO, l’organisme qui défend les intérêts de plus de 200 organisations artistiques.

Plusieurs acteurs flamands renommés se sont joints au cortège, comme Michaël Pas et Jan Decleir. Les artistes Luc Tuymans et Guillaume Bijl, les écrivaines Kristien Hemmerechts et Dalilla Hermans et le musicien Tom Kestens faisaient aussi partie de la délégation de 35 représentants du secteur culturel.