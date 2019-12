Pratiquer le néerlandais tout en s’amusant lors de la deuxième édition de "Allez : NL"

Griet Rigole est collaboratrice du projet au sein de la "Huis van het Nederlands Brussel". Elle est heureuse de constater l’enthousiasme des participants.

"Différentes activités étaient déjà complètes dès l’ouverture des inscriptions. Les gens ont envie de pratiquer leur néerlandais dans des situations plus particulières. Et ils apprennent par la même occasion à connaître ce côté néerlandophone de leur ville. Avant, certains ignoraient qu’il était aussi possible de faire du sport ou de la musique ou d’assister à des activités culturelles en néerlandais."

Si certains suivent déjà des cours de néerlandais depuis longtemps d’autres ne possèdent que quelques rudiments de la langue. Une des participante arbore un large sourire, elle est originaire d’Indonésie et se prénomme Shanti (ce qui veut dire paix en sanskrit). Elle avait étudié le néerlandais durant 6 mois dans son pays et puis durant 10 mois à Bruxelles et elle le parle aujourd’hui presque couramment. Il faut dire que cette jeune femme qui habite à Molenbeek parle déjà 5 autres langues, l’indonésien et le soudanais ainsi que l’anglais, le français et l’Espagnol. Mais pour elle, parler le néerlandais c’est un plus, d’abord parce que c’est une des trois langues nationales en Belgique et aussi parce que cette langue lui offre beaucoup plus de possibilités au niveau professionnel. Ce jeudi Shanti s’est inscrite dans l’atelier vidéo.

Mona, vient d’Iran, elle habite depuis un an à Laeken. Cela fait un an qu’elle a fui son pays et est arrivée en Belgique. Elle ne parle que le persan mais se débrouille déjà très bien en néerlandais. Elle avait commencé des études de psychologie dans son pays et espère pouvoir poursuivre ses études dans une université flamande dès qu’elle maîtrisera suffisamment le néerlandais.

Parmi les participants on trouve beaucoup d’allochtones, d’origine maghrébine et africaine. Certains sont des Bruxellois francophones d’autres des primo arrivants.