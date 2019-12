Charles Michel veut une Union européenne économiquement verte et plus sûre d'elle

Le président sortant du Conseil européen Donald Tusk a symboliquement remis ses pouvoirs vendredi à Charles Michel, qui prendra dimanche sa nouvelle fonction à la tête du cercle des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne.

Le Polonais a remis au Belge la clochette présidentielle qu'il avait reçue il y a cinq ans des mains d'un autre Belge, Herman Van Rompuy, qui fut en 2010 le premier président permanent de cet organe officiellement institué par le traité de Lisbonne. M. Michel entamera dimanche un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. Sa mission principale sera de maintenir la cohésion et de forger les consensus entre les Etats membres.